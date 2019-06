Seltener Riesenkalmar direkt vor Kamera gelockt

Mit leuchtendem Köder vor Kamera gelockt

Damit diese Aufnahmen überhaupt möglich wurden, mussten die Wissenschaftler aufgrund der Dunkelheit, die in dieser Tiefe vorherrscht, mit einer Spezialkamera arbeiten. Diese Kamera namens „Medusa“ ist mit Rotlicht ausgestattet, um die lichtempfindliche Fauna in der Tiefsee nicht zu stören. Zusätzlich wurde ein biolumineszierender Köder in Form einer Qualle angebracht, um Räuber anzulocken.