Lenkerin (19) landet mit Pkw in Hühnergehege

Aus bisher unbekannter Ursache kam eine 19-jährige Frau aus Bad Eisenkappel in Kärnten am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw auf der Seebergstraße von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte dabei in ein angrenzendes Grundstück, durchschlug den Zaun eines Hühnergeheges und prallte frontal gegen das Wohnhaus.