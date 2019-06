Tochter in Syrien: Eltern setzen auf Regierung

„Das hat sie akzeptiert“

Hoffnung setzen die Halleiner daher nun in die Übergangsregierung: „Die haben ein bisschen ein anderes Denken“, so Markus G. Dass auf Maria in Österreich rechtliche Konsequenzen zukommen würden, sei allen bewusst. „Also wir haben ihr jetzt nicht gesagt, dass sie hier ins Gefängnis muss, aber dass sie halt einige Zeit in einem Zimmer einsitzen wird müssen. Und das hat sie akzeptiert“, so die Mutter der 22-Jährigen.