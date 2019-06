U21-Bilanz: Die Shootingstars und die Pechvögel

Der Unglücksrabe

Elfmeter für Österreich, er schnappte sich den Ball - und schoss die Kugel Dänemarks Keeper in die Hände. Nichts mit der 2:1-Führung, da flossen bei Christoph Baumgartner, dem Jüngsten in der Truppe, Tränen. „Die Schlüsselszene des Turniers“, so Teamchef Werner Gregoritsch. „Aber er ist nicht unser Sündenbock.“