Pensionist erschießt Ehefrau und dann sich selbst

Mit Pistole in Kopf geschossen

Danach sei der Mann ins Haus zurückgegangen, habe die Polizei angerufen und die Tat gestanden, sagte der Sprecher. Auch von Nachbarn wurde die Exekutive alarmiert. Als die Streifenwagen am Tatort eintrafen, galt es, „den Angriff aufgrund der Gefährlichkeit zu beenden“. Auf die Ankunft der Sondereinheit Cobra konnte laut Baumschlager nicht gewartet werden. Wenige Meter vor dem Zugriff habe sich der Mann schließlich mit der Pistole in den Kopf geschossen.