Ukraine setzt Mitarbeit im Europarat aus

Nach einer mehrstündigen und ungewöhnlich leidenschaftlichen Debatte hat die Parlamentarier-Versammlung des Europarats den Weg für einen Verbleib Russlands in der paneuropäischen Organisation geebnet. Sie stimmte in der Nacht auf Dienstag für eine Änderung ihrer Geschäftsordnung, die de facto auf das Ende der 2014 nach der Krim-Annexion gegen die russische Delegation verhängten Sanktionen abzielt. Die Ukraine verkündete aus Protest gegen diesen Schritt die Aussetzung ihrer Mitarbeit in dem Gremium.