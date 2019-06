„Gijon-0:0“ - Franzosen UND Rumänen im Halbfinale!

Rumänien und Frankreich haben am Montag das Semifinale der U21-EM in Italien und San Marino komplettiert. Das ereignisarme Spiel in Cesana endete 0:0 und brachte damit das Remis, das beide Teams zum Aufstieg benötigten - auf Kosten der Italiener, die genau ein solches Ergebnis im Vorfeld bereits befürchtet hatten. Die Halbfinal-Paarungen am Donnerstag lauten Deutschland - Rumänien und Spanien - Frankreich. Diese vier Teams sind auch für das Olympia-Fußball-Turnier 2020 in Japan qualifiziert.