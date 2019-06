Razzia: Bulgarische Polizei fasst 17 Schlepper

Der bulgarischen Polizei ist der bisher größte Schlag gegen das Schlepperwesen gelungen. Im Rahmen einer Razzia wurden am Montag 17 Schlepper festgenommen. Die vor allem aus Afghanistan und dem Irak stammenden Männer organisierten für Migranten einen kurzen Aufenthalt in Bulgarien und dann eine Weiterreise durch Serbien in Richtung Westeuropa, wie das bulgarische Staatsfernsehen berichtete.