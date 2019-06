Haftstrafen nach Raubüberfall auf Wettbüro

Zwei Schüler fanden sich unter den Angeklagten: Ein 19-Jähriger, der kürzlich an der Matura-Prüfung gescheitert war. Ein Mitläufer, wie es Verteidiger Markus Kobler beschrieb. Und ein erst 15-Jähriger, der in jener April-Nacht die Gaspistole in der Hand hatte und drohend vor dem Opfer repetierte. „Er wurde von den Älteren unter Druck gesetzt“, so dessen Anwalt Dominik Öllerer.