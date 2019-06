Mexiko verstärkt Schutz der US-Grenze massiv

Mexiko hatte sich in dem Abkommen unter anderem verpflichtet, im Kampf gegen die illegale Einwanderung 6000 Nationalgardisten an seiner Südgrenze einzusetzen. Am Wochenende verstärkte Mexiko auch die Grenze zu den USA im Norden des Landes. Nun wurde die Zahl der dorthin entsandten Soldaten und Nationalgardisten von Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval bekannt gemacht.