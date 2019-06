Judoka Stephan Hegyi gewinnt BRONZE-Medaille!

Am Tag nach Platz drei durch Daniel Auer im Rad-Straßenrennen haben auch die österreichischen Judokas bei den Europaspielen in Minsk eine Bronze-Medaille geholt! Stephan Hegyi sicherte sich am Montag zum Abschluss der Einzel-Einsätze der ÖJV-Riege bei diesen Titelkämpfen den Podestplatz in der Kategorie über 100 kg, wie übrigens auch im Vorjahr in Tel Aviv.