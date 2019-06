Bei den Mieten droht eine Preisexplosion

Pro Jahr und Wohnung geht es um bis zu 3000 €

Alarm geschlagen hat am Montag auch Kärntens Wohnbaureferentin Gaby Schaunig bei einer Pressekonferenz in Wien. Zehntausende Wohnungen würden durch den vorzeitigen Verkauf dem Genossenschaftssektor entzogen, meint sie. 450.000 Haushalte in Österreich würden um Mietpreissenkungen (bei ausfinanzierten Genossenschaftswohnungen) umfallen. Pro Jahr und Wohnung gehe es um bis zu 3000 Euro.