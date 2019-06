Rote Vereinskonstruktionen werfen Fragen auf

Auch pikant: Die beiden neu gegründeten Vereine sitzen an denselben Adressen wie PVÖ und FSG, auch die handelnden Personen überschneiden sich. So ist etwa Peter Kostelka Vorsitzender des PVÖ und des vom PVÖ gegründeten Vereins ARGE 60Plus. Von einer „Umgehungskonstruktion“ will PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth nichts wissen, räumt aber ein: „Das mag auf den ersten Blick danach aussehen.“