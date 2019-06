Skandal-Rocker Rammstein planen Klagenfurt-Konzert

Fans zittern schon jetzt! 2020 kommen Till Lindemann und seine Rammstein-Kollegen nach Klagenfurt. Die 1994 in Berlin gegründete Band zählt zu den bekanntesten Musikgruppen Deutschlands. In einem Kurzvideo verkündete die Band am Montag auf Facebook und ihrer Homepage, dass auch 2020 einige Konzerte anstehen. In Sekundenschnelle laufen Stadtnamen über den Bildschirm. Mit von der Partie - neben unter anderem Aarhus (Dänemark), Tallinn (Estland) oder Nijmegen (Niederlande) - auch die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt. Wann und wo das Konzert stattfinden wird, bleibt offen. 17 Städte könnten also eine neue Chance für alle Fans sein, die im Sommer 2019 keine Karten ergattern konnten.