Deutsche loben Österreichs U21: „Geile Mannschaft“

Ein starker Tormann Alexander Nübel sowie die Stange bei einem Kalajdzic-Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bewahrten den klaren Favoriten vor einer Niederlage. „Das Glückliche, was bei dem Punkt heute dabei war, das haben wir uns erarbeitet. Das war eine ganz wichtige Erfahrung“, sagte Kuntz. Zuvor hatte es ein 3:1 gegen Dänemark und ein 6:1 gegen Serbien gegeben. Die DFB-Auswahl steht zum dritten Mal in Folge im Semifinale.