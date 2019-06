Naturschützer wollen Gletscherehe auf Eis legen

„Frontalangriff auf die Seele der Alpen“

Die geplante Gletscher-Fusion, die bei positivem Ausgang des UVP-Verfahrens ab Herbst 2020 gebaut werden soll, sieht die Allianz der Naturschutzorganisationen als „Frontalangriff auf die Seele der Alpen“. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine derartige Naturzerstörung sensibelster Alpenregionen in Kauf genommen wird. Für Prestigeprojekte mit dem marktschreierischen Titel ,größtes zusammenhängendes Gletscherskigebiet’ soll kostbare Landschaft für immer zerstört werden. Dagegen werden wir mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ankämpfen“, bekräftigte ÖAV-Generalsekreträr Robert Renzler einmal mehr und erinnerte an den illegalen Wegbau am Brunnenkogel: