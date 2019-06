Sprit in Urlaubsländern oft teurer als zu Hause

Tanken in Italien ist teuer

Gleich in fünf unserer liebsten Urlaubsländer ist, so hat der Verkehrsclub Österreich erhoben, der „Sprudel“ nämlich teurer als bei uns. Italien gehört laut VCÖ-Sprecher Christian Gratzer sogar zu jenen Ländern, bei denen der Sprit am kostspieligsten ist. Konkret: Im Schnitt 14 Euro mehr pro Tanken als bei uns! Kroatien, Deutschland, Spanien und Griechenland sind ebenfalls teurer als die heimischen Tankstellen.