Auf zur Beachhandball-Trophy am Klopeiner See

Die spannenden Frauen- und Männerbewerbe starten am Freitag um 10 Uhr. Die Finali sind für Samstag ab 17.30 Uhr geplant. Zusätzlich zum sportlichen Angebot gibt’s am Freitag die Beachparty im Strandbad und am Samstag die Players Party in der Diskothek Burg am Ostufer.