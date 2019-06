Überleben für Bambi: Die Rettung aus der Luft

„Es ist ein Schrei, wie der eines kleinen Kindes“, bringt ein Oberländer Landwirt die Tragik auf den Punkt. Gemeint ist, was Schätzungen zufolge jährlich rund 25.000-mal in Österreich passiert: Ein Rehkitz im hohen Gras wird von einem Mähwerk erwischt. Das Problem: Neugeborene Rehkitze laufen bei Gefahr nicht davon, sondern kauern sich ins Gestrüpp. Für die Bauern ist es so fast unmöglich, sie rechtzeitig zu entdecken - auch wenn der Großteil der Landwirte die Felder vor dem Mähen abgeht.