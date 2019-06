Frauenmörder erbost über Kulinarik hinter Gittern

In einem zweiseitigen, handgeschriebenen Brief an die „Krone“ lässt Preiss seinem Unmut freien Lauf, was den „Service“ in der Justizanstalt Stein betrifft. So viele Missstände gebe es, Menschen seien viel zu lange eingesperrt - unvorstellbar der Alltag in den Zellen bei derartigen Temperaturen.