Bollywood-Stars steckten in Gletscher-Gondel fest

Bange und lange 30 Minuten mussten die zwei indischen Filmgrößen Prabhas und Shradda Kapoor vergangene Woche in einer Gondel in Sölden in Tirol ausharren. Nach einem zweitägigen Dreh für ihren neuen Thriller setzte Starkregen ein. Die Garnitur blieb stehen, das ganze Filmteam war „gefangen“.