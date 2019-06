Tschekelnock: Aktiv für den Bergsport

Berge sind das Lebenselixier von Raimund Iskrac, der schon auf viele Berggrößen in den Westalpen geklettert ist, aber auch in Südamerika Bergtouren unternommen hat. Seit 30 Jahren begeistert der 59-Jährige als Vorsitzender der Naturfreunde St. Stefan im Gailtal Kinder und Jugendliche für den Bergsport, insbesondere für das Klettern, und hat in dieser Zeit mit seinem Team eine aktive Ortsgruppe mit exakt 330 Mitgliedern aufgebaut - inklusive einem eigenen Hausberg, den Tschekelnock.