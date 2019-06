Lebenshaltungskosten bei uns 10% über EU-Schnitt

Österreich liegt bei den Lebenshaltungskosten deutlich vor allen seinen EU-Nachbarländern. Selbst die Deutschen zahlen „nur“ 4,3 Prozent mehr als im Durchschnitt der EU-28. Noch kostspieliger ist das Nicht-EU-Land Schweiz: Ein Leben dort ist um rund 50 Prozent teurer als bei uns. Deutlich tiefer in die Taschen greifen muss man auch in den skandinavischen Ländern wie Schweden (18 Prozent über dem EU-Schnitt) oder Finnland (plus 22 Prozent). Spitzenreiter ist hier Dänemark mit plus 37 Prozent.