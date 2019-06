Beim Anflug auf Graz: Pilot mit Laser geblendet

Beim Anflug auf den Flughafen Graz-Thalerhof wurde am Sonntag um 23.10 Uhr der Pilot der aus München kommenden Lufthansa-Maschine über der südsteirischen Gemeinde Gleinstätten von einem grünen Laserstrahl geblendet. Das Flugzeug der Type CRJ 900 - an Bord waren 81 Passagiere und die aus vier Personen bestehende Crew - befand sich in einer Höhe von 5000 Fuß (1524 Metern).