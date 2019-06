Innviertler sind echte Vergleichs-Profis

Kinderhotels, Ferienpensionen, Schönheitskliniken, Skigebiete, Mountainbike-Strecken, Hundehotels - es gibt fast nichts, was es nicht in der Welt von thematica-Chef Erwin Oberascher gibt, in der sich alles um Vergleichsportale dreht. 1999 hat der 42-Jährige aus Lochen begonnen, die Campingbranche zu digitalisieren, nach und nach entstand mit www.camping.info dann der größte Campingführer Europas, der Anfang 2018 nach Berlin verkauft wurde.