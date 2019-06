Wohnhausbrand durch Fahrlässigkeit verursacht

Eine überlastete Verteilersteckdose dürfte am Sonntagnachmittag einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ausgelöst haben. Die 52-jährige Bewohnerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.