Tödlicher Schuss in Salzburg: Verdächtiger gefasst

Der mutmaßliche Mörder von Salzburg-Lehen ist gefasst: Der per europäischem und per internationalem Haftbefehl gesuchte Albaner konnte am Samstag in Düsseldorf festgenommen werden. Der 31-jährige Albaner ist den Beamten laut einem Sprecher der Polizei Düsseldorf bei einer Routinekontrolle in einer Bar ins Netz gegangen. Der Mann befindet sich derzeit in Auslieferungshaft.