Zwei Eurofighter bei Luftkampf-Übung abgestürzt!

Beim Absturz zweier Eurofighter der deutschen Bundeswehr nach einer Kollision im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist einer der Piloten gestorben. Laut Bundeswehr geschah das Unglück bei Luftkampf-Übungen am Montagnachmittag. Ein Flugzeug stürzte nahe der Ortschaft Jabel in ein Waldstück, das andere krachte in der Nähe an einem Waldrand zu Boden. Auch ein dritter Eurofighter war laut Luftwaffe an der Übung beteiligt.