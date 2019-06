Jugendlicher stürzte mit seinem Pkw in einen Bach

Endstation Bachbett hieß es für drei Jugendliche in Bad Kreuzen, nachdem der Lenker (19) aus St. Georgen/W. beim Bremsen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und über eine Brücke in den Klaus Bach stürzte. Alle drei Insassen (14, 16 und 19) wurden verletzt und mit der Rettung ins Spital gebracht.