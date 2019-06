28 Züge stoppten wegen Flüchtlingen auf Gleisen

Verspätungen

Von 6.17 Uhr bis 7.57 Uhr dauerte es, bis die Polizei alle Afghanen im Alter von 15 bis 32 Jahren auch mithilfe von Suchhunden aufgegriffen hatte. In dieser Zeit mussten zehn Fern- und 18 Nahverkehrszüge gestoppt werden, vier fielen ganz aus. Im Nahverkehr wurden sieben Busse als Ersatz aus Wels geholt. Viele Pendler und Schüler kamen aber zu spät, in den Fernzügen warteten die Reisenden die Sperre ab. Die illegalen Migranten kamen ins Polizeianhaltezentrum Wels und suchten um Asyl an.