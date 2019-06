Wilderer ließ Rehbock qualvoll verenden

Ein Jäger fand am 23. Juni 2019 um 17:30 Uhr in einem Wald bei Aich, Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen, einen verendeten Rehbock. Dem Wild wurde von einem bislang unbekannten Täter in den Hals geschossen, wodurch es qualvoll verendete. Vermutlich handelte es sich um eine Jagdmunition. Nachdem es sich um einen Durchschuss, vermutlich mit Jagdmunition, handelte, wurde kein Projektil gesichert.