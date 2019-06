Sobotka Spitzenkandidat der ÖVP Niederösterreich

„Ich bin fest der Meinung, dass es in schwierigen und herausfordernden Situationen erfahrene Persönlichkeiten braucht“, sagte Mikl-Leitner zur Wahl von Sobotka auf Rang eins der Landesliste. Der ehemalige Innenminister sei „verwurzelt in Niederösterreich und vernetzt in ganz Österreich“ und führe „mit ruhiger Hand und sehr viel Sensibilität“ das Parlament.