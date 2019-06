Seltener Eisvogel samt Brut in Höhle eingemauert

Vogel starb in Händen von Tierschützer

Doch diesmal blieb es nicht dabei: „Im aktuellen Fall wurde nicht nur jede Menge Müll zurückgelassen, sondern auch eine Bruthöhle verwüstet - das geht zu weit. Solchen Vandalen haben es alle anderen zu verdanken, wenn Gebiete abgesperrt werden“, so Limberger. Ein Tierschützer entdeckte bei seinem Rundgang den entkräfteten Eisvogel in seinem Gefängnis. Er befreite ihn, das Vöglein starb nach ein paar letzten Atemzügen in seinen Händen.