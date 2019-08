Laut dem Schauspieler hat sich das Team nämlich so gut wie gar nicht an die ursprüngliche Comic-Vorlage gehalten. „Wir haben nichts aus den Comics befolgt, was die Leute sauer machen wird. Wir haben einfach unsere eigene Version davon geschrieben, wo ein Typ wie der Joker wohl herkommen könnte“, erklärt der Star im Gespräch mit dem „Empire“-Magazin.