Geruhsamen Städtebau an der Schwelle zur industriellen Revolution, hübsche Inselwelten, ein ausgeklügeltes Wirtschaftssystem und anspruchsvolle Bürger finden Baumeister am PC in Ubisofts „Anno 1800“. Der jüngste Teil der kultigen Aufbaureihe ist wieder deutlich näher an den frühen Serienteilen als in den Vorjahren.