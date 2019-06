Strafe für das heimliche Fotografieren unterm Rock

In Deutschland ist die Gesetzeslage noch schlimmer: Hier ist das „Upskirting“ nie strafbar. Deswegen haben Ida Marie Sassenberg und Hanna Seidel auf der Petitionsplattform change.org eine Unterschriftenaktion gestartet, deren Ziel es ist, die Gesetze betreffend des „Upskirting“ zu verschärfen. Bis jetzt haben fast 57.000 Menschen unterschrieben, das nächste Ziel sind 75.000. Vorbild für die beiden Frauen ist die Britin Gina Martin. Sie wurde bei einem Konzert unter dem Rock fotografiert. Der Täter wurde nicht bestraft, also startete sie eine Petition - mit Erfolg. In Großbritannien wird das schäbige Verhalten nun mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft.