Polizisten stoppten betrunkenen Geisterfahrer

Der 29-jährige Niederösterreicher aus Scheibbs fuhr am Montag um 01:50 Uhr mit seinem Pkw in Traun auf der B1 in Richtung Linz auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Wels) als „Geisterfahrer“. Dabei wurde er von einer Polizeistreife wahrgenommen, wobei die Beamten am Parkplatz auf der Trauner Kreuzung eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführten.