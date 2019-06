Autofahrer besprüht Kontrahent mit Pfefferspray

Obwohl die Temperaturen Sonntagmittag nicht gerade heiß waren, sind zwei Autofahrern in Wien offenbar die Sicherungen durchgebrannt: Nach gegenseitigen Provokationen und aggressiver Fahrweise von der Leopold- in die Innenstadt kam es in der Philharmonikerstraße zum Showdown, inklusive Morddrohung und Pfefferspray.