Das sind die Forderungen des Klimavolksbegehrens

Die Initiatoren des Klimavolksbegehrens haben am Montag im Wiener Volksgarten ihre vier zentralen Forderungen präsentiert. Gefordert wird etwa, dass Klimaschutz in die Verfassung aufgenommen wird, sowie eine Verkehrs- und Steuerreform. Nach der Nationalratswahl im Herbst soll die Unterstützungsphase starten, erreichen will die Initiative zumindest 100.000 Unterschriften.