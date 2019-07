Erst 2018 sei es eigentlich ruhiger um den Schauspieler geworden, berichtet das Blatt und fragt sich, warum ausgerechnet jetzt diese Vorwürfe gegen ihn aufgetaucht sind. Eine 51-jährige Frau zeigte ihn an, weil er ihr in einer Bar in Manhattan an die Brust gegriffen haben soll. Gooding erklärte, es sei „nichts“ vorgefallen. Auch sein Anwalt betonte, „Herr Gooding hat in keinster Weise unangemessen gehandelt“. Als Beweis legte er ein Video vor, in dem „nichts auch nur als zweideutig angesehen werden“ könne.