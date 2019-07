Um die Versorgung der Schwäne muss sich in London ebenfalls das königliche Personal kümmern. Da Queen Elizabeth alle Schwäne in Großbritannien gehören, fällt dies in den Aufgabenbereich ihrer Angestellten. Zwei Personen sind im britischen Königshaus eigens dafür abgestellt, die edlen Wasservögel in der Hauptstadt zu zählen und Gesundheitschecks an ihnen durchzuführen.