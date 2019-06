ÖVP: Pflegeversicherung mit Unfallgeld finanzieren

Für ein „Altern in Würde“ hat die ÖVP am Montag ein Sieben-Punkte-Gesamtkonzept präsentiert. Zentraler Teil ist die Pflegeversicherung, für deren Kosten Staat und Unfallversicherung aufkommen sollen. Möglich soll das durch Umschichtungen bei der Unfallversicherung sein, da die Zahl der Arbeitsunfälle stark rückläufig sei, so ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag. Zudem soll es ein höheres Pflegegeld für die Betreuung daheim geben. Die Kritik vor allem an der vorschlagenen Finanzierung ist groß.