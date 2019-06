„Harry Potter“-Handyspiel legt starken Start hin

Die Entwickler von „Pokemon Go“, Niantic, haben ein neues Spiel aus der Harry-Potter-Welt auf den Markt gebracht. Seit Freitag ist das Smartphone-Game in den USA und in Großbritannien in den App-Stores von Google und Apple erhältlich. In „Harry Potter: Wizards Unite“ können magische Tierwesen aus den Büchern über den Zauberlehrling auf dem Display eingebettet in reale Umgebung entdeckt werden.