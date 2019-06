Indien: Sieben tote Alpinisten geborgen

Nachdem vor rund einem Monat eine achtköpfige Gruppe internationaler Bergsteiger am zweithöchsten Berg Indiens, dem Nanda Devi, verschwunden war, sind die toten Alpinisten nun entdeckt und am Sonntag in einem fünfstündigen Großeinsatz geborgen worden. Wie die Polizei im Grenzgebiet zwischen Indien und Tibet mitteilte, konnten sieben Leichen ins Tal gebracht werden, eine Person gilt allerdings weiterhin als vermisst.