Spanien-Ass: Mit 70 Stichen genäht UND abgestiegen

Zu allererst: Alex Bergantinos (34) geht es besser. Aber seelisch wird ihn das ganze mitgenommen haben. Nicht die Horror-Verletzung, die ihm von Mallorcas Marc Pedraza zugefügt wurde, sondern der Abstieg mit Deportivo La Coruna. Sein Klub, seit er geboren ist. Bergantinos gab wirklich Blut, Schweiß und Tränen für dieses Team: er musste nach dem Foul (im Video) mit 70 Stichen genäht werden. Als er noch auf dem Feld stand, war La Coruna in Führung, dann kam das Horror-Foul, am Sonntag ist La Coruna nach dem 0:3 gegen Mallorca auswärts abgestiegen. Mallorca kehrt nach drei Jahren in die Primera Divison zurück.