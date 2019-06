Grausam? Forschung an Kühen mit Löchern im Bauch

Auf Videos der Aktivisten-Gruppe L214 ist zu sehen, wie ein Mann mit seinem ganzen Arm durch die Kuh-Luke greift, um in einem Vormagen Nahrung zu platzieren. So muss das Rind nicht selbst das Futter fressen, und die Verdauungszeit wird dadurch verkürzt. Aus diesem Loch entnehmen Forscher regelmäßig Proben, um zu analysieren, welche Nahrungsmittel die Milchproduktion am besten beschleunigen. Was nicht taugt, kann mit einem Handgriff wieder aus dem Magen entnommen werden.