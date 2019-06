„Es ist unsere Aufgabe, die Menschen zu schützen“

Ein massiver Gesteinsbrocken rast durch das Sonnensystem auf die Erde zu - auf Kollisionskurs. Ein Einschlag könnte - je nach Größe - Landstriche oder Kontinente verwüsten. Wie jener Asteroid, der vor 65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier verursacht haben soll. Was im US-Kinohit „Armageddon“ und anderen Katastrophenfilmen wie Zukunftsmusik anmutet ist mehr als bloße Science-Fiction. Raumfahrtorganisationen wie NASA und ESA beobachten stetig, was im All so unterwegs ist.