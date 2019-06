Baseball-Star bricht sich selbst die Nase!

Also „Bunts“ (den Ball vom Schläger ohne Schwungbewegung abtropfen zu lassen) wird Max Scherzer wohl in der Zukunft ungerne üben. Der Star-Pitcher von den Washington Nationals brach sich beim Training nämlich so die eigene die Nase. Beim zweiten Bunt-Versuch bekam er den Ball unglücklich ins Gesicht. Er traf ihn voll auf der Nase. Der Nasenbruch war schnell diagnostiziert, ein CT-Scan stellte zum Glück keine weiteren Schäden fest. Gegen die Philadelphia Phillies einen Tag später, warf er dann zehn Batter des Gegners raus, er war einer der Besten seines Teams beim 7:4-Sieg in der MLB.