Startschuss für Umbau zu einem modernen Rathaus

Die Sanierung ist schon lange notwendig, da das Gebäude bereits in die Jahre gekommen ist. Den Besuchern will man künftig ein helles und zeitgemäßes Rathaus bieten. Wichtigster Punkt bei der Neugestaltung wird die Barrierefreiheit sein. Dazu entsteht ein Aufzug im Stiegenhaus. „Ende des Jahres sollen sämtliche Geschoße auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen problemlos erreichbar sein,“ so Soziallandesrat Christian Illedits.