Pendler sollen auf Schiene

Wien-Pendlern das Leben leichter machen will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Seine Vision: Zentrale Verkehrsknotenpunkte im Nord- und Südburgenland, von denen es per Bahn in die Bundeshauptstadt geht. In dem Zusammenhang wird auch die Schaffung eines „Zentralbahnhofs“ im Landesnorden überlegt.